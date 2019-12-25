В Петербурге свободно 17% коек для больных коронавирусом

В городе стремительно уменьшается количество свободных коек для больных коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 22 сентября. Согласно документу, в Петербурге в коронавирусных больницах свободно 17,82% коечного фонда накануне – 18,97%.

Также в городе выросло число госпитализированных с ковидом. За сутки в стационары поступили 333 петербуржца (накануне – 230 человек), а выписались 293 человека (накануне – 74 человека).

В настоящее время в больницах находятся 4 472 человека, из них 393 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 152 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 176 человек, в "Заре" – 598 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 42 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 20 966 человек.

Петербург вернулся на второе место по суточному приросту заболевших COVID-19 в России. За последние сутки был зафиксирован 1 521 новый случай, когда как накануне их было 1 060. По последним данным, погибли 817 человек по стране, из них 43 – петербуржцы.

Фото: Piter.tv