  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутат ЗакСа предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов
Сегодня, 8:25
109
nastya960

Депутат ЗакСа предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов

0 0

Данное предложение будет рассмотрено в Министерстве труда и соцзащиты РФ.

В Петербурге предложили запретить мигрантам работать в такси. С таким предложением выступил депутат ЗакСа Андрей Анохин. Об этом сообщило издание "Царьград".

Данное предложение будет рассмотрено в Министерстве труда и соцзащиты РФ. В своем обращении депутат Андрей Анохин отметил, что в 2020-ом году стало на 25% больше аварий с участием такси, чем годом ранее. По его мнению, мигранты часто не соблюдают ПДД.

Также в письме говорится о случаях изнасилований мигрантами-водителями пассажирок. Такие случаи регистрировались не только в Петербурге, но и в стране в целом.

Недавно таксисты поймали коллегу (мигранта), который рукоблудил при пассажирке в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей анохин, мигранты, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии