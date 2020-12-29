Депутат ЗакСа предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов

Данное предложение будет рассмотрено в Министерстве труда и соцзащиты РФ.

В Петербурге предложили запретить мигрантам работать в такси. С таким предложением выступил депутат ЗакСа Андрей Анохин. Об этом сообщило издание "Царьград".

Данное предложение будет рассмотрено в Министерстве труда и соцзащиты РФ. В своем обращении депутат Андрей Анохин отметил, что в 2020-ом году стало на 25% больше аварий с участием такси, чем годом ранее. По его мнению, мигранты часто не соблюдают ПДД.

Также в письме говорится о случаях изнасилований мигрантами-водителями пассажирок. Такие случаи регистрировались не только в Петербурге, но и в стране в целом.

Недавно таксисты поймали коллегу (мигранта), который рукоблудил при пассажирке в Петербурге.

Фото: Piter.tv