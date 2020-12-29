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Таксисты поймали коллегу, который рукоблудил при пассажирке в Петербурге
Сегодня, 8:13
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nastya960

Таксисты поймали коллегу, который рукоблудил при пассажирке в Петербурге

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Девушка подала заявление в полицию и ее уже вызывали в Следком.

Таксиста сервиса "Ситимобил", которого петербурженка Мария Дьякова обвинила в том, что он занимался при ней онанизмом, поймали его коллеги и передали в полицию. Об этом девушка рассказала "Комсомольской Правде". Она сообщила, что ей  показали фото задержанного и это, действительно, он.

Девушка подала заявление в полицию и ее уже вызывали в Следком, там Мария дала свое согласие на проверку на полиграфе.

Мария Дьякова также рассказала, что ей в социальных сетях пишут другие предполагаемые жертвы таксиста.

"Ситимобил" пересмотрит правила отбора водителей после инцидента с онанирующим таксистом.

Фото: Piter.tv

Теги: онанизм, ситимобил, такси
Категории: Лента новостей,

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