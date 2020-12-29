"Ситимобил" пересмотрит правила отбора водителей после инцидента с онанирующим таксистом

Также агрегатор хочет создать программу помощи при любых неподобающих действиях в такси .

Агрегатор такси "Ситимобил" решил провести тщательный аудит всех водителей, подключенных к ним. Также планируется пересмотреть правила отбора и подготовки водителей. Причиной тому стал инцидент, который произошел накануне с петербургской девушкой. Мария Дьякова ехала в аэропорт "Пулково", таксист прямо во время поездки включил порно и начал заниматься онанизмом.

Ситуация, произошедшая с Марией Дьяковой во время поездки в такси, вопиющая. Мы шокированы, что так повёл себя водитель, подключенный к нашей платформе. В наших интересах, чтобы пассажиры и, в особенности, пассажирки чувствовали себя в безопасности, заказывая такси через приложение "Ситимобил". Ситимобил

Компания проведет аудит уже подключенных к приложению водителей и пересмотрит правила отбора и подготовки потенциальных водителей, чтобы исключить подобные ситуации.

К сожалению, подобные инциденты происходят, независимо от приложения, через которое было заказано такси. Чтобы в будущем Мария и другие пользователи могли доверять нам и другим агрегаторам такси, мы хотим создать программу помощи при любых неподобающих действиях в такси вместе с юристами и правозащитниками, чтобы пассажиры могли в случае необходимости получить психологическую, моральную и юридическую помощь. Ситимобил

Видео: Piter.tv