Свыше 1,6 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса

Pапас вакцины на сегодняшний день составляет 736 тыс. ампул.

За минувшие сутки в Петербурге первично привились от коронавируса 3,5 тыс. человек. Еще 8,9 тыс. горожан пришли на второй этап вакцинации. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVD-19 в субботу, 25 сентября.

Теперь в городе получили первую дозу препарата от инфекции 1,5 млн человек. А полностью вакцинировались более 1,6 млн жителей Северной столицы.

Отметим, что запас вакцины на сегодняшний день составляет 736 тыс. ампул. В городе работают 172 медицинских пункта, где можно сделать прививку от COVID-19. Запись на процедуру проходит как в онлайн-режиме (на сайте "Здоровье петербуржца"), так и по телефону "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге от коронавируса умерли 50 пациентов.

Фото: Piter.tv