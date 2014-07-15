В Петербурге от коронавируса умерли 50 пациентов

Власти Петербурга рекомендуют жителям пройти вакцинацию. Записаться на прививку можно в поликлиниках, на сайте "Здоровье петербуржца" или по телефону 122.

За минувшие сутки в петербургских стационарах скончались 50 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 25 сентября.

Согласно данным из справки, в городе заболели коронавирусом еще 1 907 человек. Вылечиться смогли 1 508 жителей. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,20 при нормативе в единицу. Активность на улицах достигла 96%.

По всем вопросам, связанным с COVID-19, можно звонить по номеру 122. Власти Петербурга рекомендуют жителям пройти вакцинацию. Записаться на прививку можно в поликлиниках, на сайте "Здоровье петербуржца" или по телефону 122.

Ранее на Piter.tv: Мясников назвал категорию людей, защищенных от COVID-19.

Фото: Piter.tv