Мясников назвал категорию людей, защищенных от COVID-19

Специалист утверждает, что люди со II группой крови чаще болеют коронавирусом.

Российский врач Александр Мясников заявил, что группа крови у человека может повлиять на развитие заболеваний. Об этом он заявил в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, обладатели I группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а II – с раком желудка. Люди с III и IV группой более подвержены раку поджелудочной железы.

Кроме того, утверждает Мясников, люди со II группой крови чаще болеют COVID-19.

Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу <…> Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа. Александр Мясников, врач

Он подчеркнул, что имеются редкие случаи наличия у людей большого количества рецепторов, которые реагируют на коронавирус. Такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, вакцинированные от COVID-19 в РФ практически не входят в число умерших от инфекции.

Видео: YouTube / Россия 1