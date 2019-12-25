Еще 1 907 петербуржцев заболели коронавирусом

Заболеваемость выросла вдвое за 4 дня.

За последние 24 часа в Петербурге зарегистрировали 1 907 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе 25 сентября.

Всего в России заболели более 22 тыс. человек. Москва занимает первое место в печальной статистике. В столице недуг обнаружили у 3 211 жителей. Петербург находится на второй позиции в списке антилидеров по эпидемиологической обстановке. На третьем месте остается Подмосковье. В Ленобласти COVID-19 подхватили 233 человека.

В течение последних суток от коронавируса вылечились 1,5 тыс. петербуржцев. Ушли из жизни 50 горожан, болевших коронавирусом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 101 класс перевели на дистанционку из-за ковида и ОРВИ.

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