В Петербурге 101 класс перевели на дистанционку из-за ковида и ОРВИ

Число классов, переведенных на удаленку, увеличивается с каждым днём.

По данным на 24 сентября, в Петербурге 101 класс в 58 школах перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

В начале недели из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на "дистанционку" отправили 67 классов в 37 школах и 18 групп в 13 детских садах.

Тем временем коронавирус по-прежнему "разгуливает" по городу. Поэтому в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 октября. Ранее в Смольном обсудили меры по снижению смертности во время пандемии.

Фото: Piter.tv