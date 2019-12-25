  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 101 класс перевели на дистанционку из-за ковида и ОРВИ
Сегодня, 21:31
43
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 101 класс перевели на дистанционку из-за ковида и ОРВИ

0 0

Число классов, переведенных на удаленку, увеличивается с каждым днём.

По данным на 24 сентября, в Петербурге 101 класс в 58 школах перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

В начале недели из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на "дистанционку" отправили 67 классов в 37 школах и 18 групп в 13 детских садах. 

Тем временем коронавирус по-прежнему "разгуливает" по городу. Поэтому в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 октября. Ранее в Смольном обсудили меры по снижению смертности во время пандемии.

Фото: Piter.tv

Теги: дистанционка, карантин, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии