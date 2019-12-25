В Смольном обсудили меры по снижению смертности во время пандемии

В городе может ухудшиться эпидемиологическая ситуация.

В Смольном состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждались меры по снижению смертности во время пандемии. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, который и провел заседание.

По словам Эргашева, пандемия коронавируса продолжается, поэтому власти должны замедлить распространение вируса и защитить население (в первую очередь старшее поколение) от инфекции. Эффективность борьбы с ковидом зависит, как отметил вице-губернатор, как от слаженной работы медработников, так и органов власти.

С учетом тенденций развития эпидемического процесса не исключено ухудшение ситуации. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Также на заседании комиссии отдельные доклады были посвящены снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, острого нарушения мозгового кровообращения, материнской смертности.

Ранее мы писали, что в городе подскочило число смертельных случаев COVID-19. За последние сутки выявили 1 698 новых случаев заболевания коронавирусом, 954 человека выздоровели, 53 человека ушли из жизни.

Фото: Piter.tv