В Петербурге подскочило число смертельных случаев COVID-19 за сутки

За сутки зарегистрировали 53 смерти, накануне — 43.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 698 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1521.

За сутки 954 человека выздоровели, 53 человека ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных, а затем начинает расти к среде.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 21 438 случаев заболевания, 16 567 человек были выписаны по выздоровлению, 820 человек скончались.

В связи с ухудшением эпидобстановки в Петербурге задействуют дополнительные коечные мощности. Перепрофилируют под COVID-19 Николаевсую больницу и больницу Святителя Луки.

Фото: Piter.TV