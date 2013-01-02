В Петербурге подскочило число смертельных случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в Петербурге выявили 1 698 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1521.
За сутки 954 человека выздоровели, 53 человека ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных, а затем начинает расти к среде.
Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 21 438 случаев заболевания, 16 567 человек были выписаны по выздоровлению, 820 человек скончались.
В связи с ухудшением эпидобстановки в Петербурге задействуют дополнительные коечные мощности. Перепрофилируют под COVID-19 Николаевсую больницу и больницу Святителя Луки.
Фото: Piter.TV
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