В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 октября

В том числе сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах.

В Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до конца октября. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До 31 октября сохраняются все ранее введенные запреты и ограничения. В том числе сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт.

Также руководителям исполнительных органов государственной власти, госучреждений и предприятий напомнили, что они должны обеспечивать вакцинацию не менее 80% работников. Либо сотрудники должны иметь QR-кода о перенесенном заболевании или медотвод.

Предыдущим постановлением, которое вступило в силу с 27 августа, в Петербурге были сняты некоторые ограничения, в частности, разрешили работать объектам развлечения и досуга в ТЦ, открылся доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы, находящиеся в помещении, в детские игровые комнаты.

Ранее в Смольном обсудили меры по снижению смертности во время пандемии.

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