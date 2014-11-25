В Петербурге резко выросло суточное число госпитализированных с COVID-19

За сутки в стационары поступили 437 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 6 октября. Согласно документу, в городе в два раза выросло суточное число госпитализированных с COVID-19 – за сутки в стационары поступили 437 человек (накануне – 258 петербуржцев), а выписались 371 человек (накануне – 93 человека).

В коронавирусных больницах свободно 19,54% коечного фонда (накануне – 22,05%). На сегодня в стационарах находятся 5 889 человек, из них 550 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 249 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 245 человек, в "Заре" – 629 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 32 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 26 921 человек.

Суточное число заболевших коронавирусом также держится на высоком уровне. За последние сутки в Петербурге выявили 2 187 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 1 675 человек, 55 человек ушли из жизни.

Фото: Piter.tv