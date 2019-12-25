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Еще в двух петербургских больницах развернут койки для пациентов с коронавирусом
Сегодня, 17:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Еще в двух петербургских больницах развернут койки для пациентов с коронавирусом

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При необходимости можно будет задействовать дополнительные мощности.

В Петербурге на следующей неделе перепрофилируют для приема больных коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2. Об этом журналистам на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

С 9-го октября больных начнет принимать новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино. Там развернут 420 коек. 

Пока неизвестно, хватит ли этих коек, но в случае необходимости можно будет задействовать "Ленэкспо" и Мариинскую больницу. В среднем в день госпитализируют около 500 пациентов. 

Также в Петербурге допустили ужесточение ограничений для пожилых горожан. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, койки, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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