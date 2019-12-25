В Петербурге на коронавирус переведут новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино

Общее количество инфекционных коек в городе составит более 7500.

Для приема пациентов с COVID-19 задействуют новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино. Об этом 7-го октября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Койки развернут к выходным. Новый корпус был построен в марте 2021-го года. Строительство нового лечебно-диагностического корпуса хирургического профиля началось еще в 2013-м году. В профильном режиме стационар рассчитан на 274 койки. Помимо этого, в нем также 30 реанимационных коек и 11 операционных залов разного профиля. При необходимости в течение нескольких дней можно развернуть 400 инфекционных коек, в том числе для лечения коронавируса.

Также ранее сообщалось, что 110 инфекционных коек подготовят в Александровской больнице. Они начнут принимать пациентов уже сегодня. С пятницы, 8 октября, заработает 7-й корпус "Ленэкспо". На первом этапе там будет 400 мест. Также продолжает свою работу 5-й павильон, там развернуто 295 коек.

В ведомстве напомнили, что основным способом профилактики остается вакцинация, она особенно важна для людей старше 60 лет.

Фото: администрация Петербурга