Количество новых случаев COVID-19 за сутки достигло 2501

В России побит рекорд по смертельным случаям заболевания коронавирусом.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 501 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки выздоровели 2022 человека, 61 человек ушел из жизни.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 27 246 случаев заболевания, 20566 человек был выписаны по выздоровлению, 936 человек скончались. Это максимальное число смертей за все время пандемии.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие стационары перепрофилируют для приема больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV