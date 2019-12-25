Показатель условной летальности составил 2,78%.

В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию. Такое заявление сделали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что днем ранее количество погибших от ковида составило 924 человека. Общее число жертв COVID-19 по стране с начала распространения увеличилось до 214 485 человек. Условная летальность осталась на показателе в 2,78%.

Число новых пациентов с коронавирусом возросло за последние сутки на 27 246 человек, до 7 717 356. По регионам медики выявляют более 27 тысяч заболевших второй день подряд. Прирост количества инфицированных остался на отметке в 0,35%. Больше всего зараженных зафиксировано в Петербурге, Подмосковье, Самарской области, Башкирии и Нижегородской области.

Продолжают проходить лечение 683 075 россиян.

В России за сутки выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом.

Фото и видео: оперштаб РФ