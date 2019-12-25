Это максимум с 31 декабря 2020 года.

В России за сутки выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал максимальным для страны с 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии увеличилось до 7 690 110 человек. Прирост в относительном выражении составил 0,36%. Больше всего новых пациентов с ковидом медики зарегистрировали в Петербурге, Подмосковье, а также Нижегородской, Самарской и Воронежской областях.

В настоящее время лечение от инфекции проходят по РФ 677 33 пациентов. За последние сутки врачи выписали 20 330 человек. Общее число справившихся с заражением россиян составило 6 799 230. Доля выздоровевших после перенесенного заболевания упала до 88,4%.

Количество летальных исходов возросло до 924 против 929 днем ранее. Число погибших от COVID-19 в РФ за пандемии увеличилось до 213 549 человек.

В России за сутки зарегистрировали 929 смертей из-за коронавируса. Это новый максимум.

Фото и видео: оперштаб РФ