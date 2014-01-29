В России за сутки зарегистрировали 929 смертей из-за коронавируса. Это новый максимум

Днем ранее показатель составил 895 смертей.

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки зафиксирован в России. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Известно, что за последние сутки медики зарегистрировали 929 летальных случаев среди пациентов,инфицированных ковидом. За все время пандемии по стране от болезни погибли 212 625 человек.

За последние сутки подтверждено 929 смертей... За весь период по России умерло 212 625 человек. заявление оперштаба РФ

Наибольшее количество погибших выявлено на территории столичного региона. В Москве за день от коронавирусной инфекции умер 71 человек. На втором месте антирейтинга - Петербург. Там скончалось 55 человек. Завершает тройку Свердловская область в 46 умершими.

В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки.

Фото и видео: оперштаб РФ