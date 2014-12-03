Петербургские учёные создали словарь коронавирусной эпохи

В него вошли 3500 слов.

Ученые из Института лингвистических исследований Российской Академии наук создали словарь русского языка коронавирусной эпохи. Словарь опубликован на сайте учреждения.

Он вышел в этом году — включает в себя 3500 слов и 550 страниц. Словарь состоит из двух частей, трех приложений и словоуказателя. В нём можно увидеть слова, которые встречались на просторах интернета или в средствах массовой информации.

Целью авторов словаря было включение как можно большего количества обнаруженных в СМИ слов, с одной стороны, для отражения огромного реализованного в этот период словообразовательного потенциала стихийного словотворчества, с другой — для демонстрации его системности и регулярности. цитата из словаря

В словаре можно увидеть привычные "ковид", "корона" или "волна". Однако благодаря ему можно узнать, что такое "гречковирус" (о покупательском ажиотаже на продукты первой необходимости (в частности — на гречневою крупу) в первые недели пандемии), "вжоперти" (на строгой самоизоляции, в замкнутом пространстве) или "домосек" (о том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции, карантин и находится преимущественно дома).

Фото: Piter.tv