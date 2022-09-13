Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Это слово выбрали после общественного голосования и анализа языковых экспертов Оксфордского университета.

Оксфордский словарь английского языка назвал слово 2025 года. Об этом сообщили в издательстве Оксфордского университета Oxford University Press.

Словом года назвали существительное "рейджбейт". С английского (rage bait - прим.) оно дословно переводится как "приманка для гнева". В издательстве подчеркнули, что "рейджбейт" идеально обобщает весь хаос, который происходил в 2025 году. Это слово выбрали после общественного голосования и анализа языковых экспертов Оксфордского университета.

Существительное "рейджбейт" определили как "онлайн-контент", созданный для вызова гнева путем "использования провокационных или оскорбительных элементов". Отмечается, что этот "онлайн-контент" публикуется с целью увеличения трафика. Популярность слова связали с ростом более сознательного использования интернета со стороны пользователей.

Ранее институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке.

Фото: pxhere.com