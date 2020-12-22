"Зумер" стало словом 2025 года по версии "Грамота.ру"

За почетное звание также боролись слова "выгорание", "ред-флаг" и "промпт".

"Зумер" стало словом 2025 года по версии портала "Грамота.ру". На второй позиции рейтинга расположилось слово "выгорание", а на третьей позиции значится слово "ред-флаг". Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы профильной организации. В экспертном голосовании за слово" зумер" проголосовали 42% участников, что сделало его абсолютным победителем в текущем году. В шорт-листе изначально оказались 12 кандидатов. Однако самое востребовано слово было определено при помощи рейтингового голосования по всем федеральным округам страны.

Руководитель отдела лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева сообщила журналистам информационного агентства "РИА Новости" о том, что слово "зумер" давно известно на территории нашей страны, но теперь его значение расширилось в виду того, что оно стало символическим ярлыком молодежи. Специалистов зацепило не только само слово, но также и процесс зумерства, когда дети привлекают внимание взрослого населения. Иногда их поведение шокирует старших. Но при этом обществом выявляются новые проблемы, связанные с восприятием молодого поколения.

Фото: pxhere.com