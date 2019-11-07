Словарь Collins назвал словосочетанием года деятельность Греты Тунберг

В 2019 году это словосочетание употребляли в 100 раз чаще, чем в прошлом.

Толковый словарь английского языка Collins назвал словосочетание года. Им стало выражение climate strike ("климатическая забастовка"). Об этом сообщается на сайте издания.

"Климатическая забастовка" означает форму протеста, в ходе которого активисты требуют предпринять какие-либо действия для решения проблем с изменением климата. Впервые этим словосочетанием назвали протестные акции в Париже в 2015 году. Однако выражение стало особо популярным после акций шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Согласно сведениям Collins, в 2019 году словосочетание climate strike использовали в 100 раз чаще, чем в предыдущих годах.

Интересно, что в 2017 году словарь назвал главным выражением fake news ("фейковые новости"), а в 2018 — single-use ("одноразовый").

Ранее мы писали, что шведская активистка Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии.

Видео: YouTube / CBC News