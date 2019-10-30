Шведская активистка Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии

Шведская активистка Грета Тунберг отказалась от награды в сфере защиты экологии. Школьница заявила, что "климатическому движению больше не нужно премий". Об этом иностранка написала в своем аккаунте в Instagram. Девочка добавила, что у стран есть возможность прилагать максимум усилий для защиты природы, но они предпочитают вместо этого не делать ничего по сути.
Пока вы не начнете действовать... я предпочитаю не принимать Экологическую премию Северного совета
закончила шведка
Грета поблагодарила Совет и заявила, что номинация для нее все же стала большой честью. Активистка напомнила, что политическим деятелям необходимо прислушиваться к передовой науке.
Ранее Piter.tv писал о том, что глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять.
Фото: Instagram/gretathunberg
Видео: YouTube/ Connect4Climate, SVT, Sky News
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