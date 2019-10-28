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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

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По мнению экономиста, решать экологические проблемы нужно другим путем.

Гендиректор торговой сети H&M Карл-Йохан Перссон обеспокоен движением против потребления. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg.

Специалист заявил, что отказ от этого может привести к "ужасным социальным последствиям". Аналитик добавил, что во многом роль сыграла молодая активистка из Швеции Грета Тунберг. Ее сторонники призывают людей отказаться от авиаперелетов и снизить объемы потребления. Это позволит положительно повлиять на окружающую среду, но усугубит экономическую сферу жизни.

Карл-Йохан Перссон объяснил, что экологическую проблему нужно решать не мораторием, который связан с потреблением, а экологическими инновациями. Он призвал правительства стран также разобраться с безработицей и заняться совершенствованием систем здравоохранения. 

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/TV4Nyheterna

Теги: h and m, грета тунберг, карл-йохан перссон, экология
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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