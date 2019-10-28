Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Гендиректор торговой сети H&M Карл-Йохан Перссон обеспокоен движением против потребления. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Bloomberg.
Специалист заявил, что отказ от этого может привести к "ужасным социальным последствиям". Аналитик добавил, что во многом роль сыграла молодая активистка из Швеции Грета Тунберг. Ее сторонники призывают людей отказаться от авиаперелетов и снизить объемы потребления. Это позволит положительно повлиять на окружающую среду, но усугубит экономическую сферу жизни.
Карл-Йохан Перссон объяснил, что экологическую проблему нужно решать не мораторием, который связан с потреблением, а экологическими инновациями. Он призвал правительства стран также разобраться с безработицей и заняться совершенствованием систем здравоохранения.
Ранее Piter.tv писал о том, что россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/TV4Nyheterna
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