Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг

Почти треть жителей страны не обращает внимание на деятельность молодой активистки.

Опрос ВЦИОМ выявил отношение россиян к 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг. Около 40% жителей страны положительно оценивают деятельность юной активистки

Почти 74% поддерживают е работу по привлечению внимания к вопросам экологии. Однако 37% считают, что школьница слишком мала, чтобы реально осознавать мировые проблемы.Они полагают, что взрослые люди используют несовершеннолетнюю иностранку в собственных целях.

27% россиян заявили, что девочка должна прекратить отстаивать интересы окружающей среды. Почти 31% опрошенных неинтересны как сама Грета, так и ее род деятельности.

Напомним, что Грета Тунберг выступила на Генеральной Ассамблее в ООН. Она пристыдила политиков на гибель людей и экологических систем, а также в изменении климата. Она добавила, что правительства и люди думают лишь об экономической выгоде, а не о природных катастрофах и судьбах людей.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутат Госдумы пригласил Грету Тунберг выступить в парламенте России. За активную позиции и деятельность по сохранению экологии девочке присвоили детскую премию мира.

Видео: YouTube/Connect4Climate, SVT, Sky News