"Не разделяю общих восторгов": Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг

Владимир Путин отметил, что Грете еще никто не объяснил, что "мир сложен и люди в Африке хотят жить так же, как в Швеции".

В среду, 3 октября, Владимир Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН. Своим мнением президент России поделился на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

Я может быть вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты. Когда детей кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом кто-то пытается зарабатывать заявил президент России

Также Владимир Путин отметил, что Грете еще никто не объяснил, что "мир сложен и люди в Африке хотят жить так же, как в Швеции".

Напомним, что после эмоционального выступления девочки в ООН группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира.

Ранее мы рассказывали о том, кто такая Грета Тунберг.

Фото:скриншоты конференции с Владимиром Путиным

Видео: Youtube/ Connect4Climate, CNN, United Nations, Sky News