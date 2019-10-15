В Европе заподозрили "российский след" в протестах Греты Тунберг

Депутаты Европарламента просят инициировать расследование.

В Европарламенте предположили, что Россия может финансировать проходящие в Европе климатические акции. Такое заявление сделал депутат Йорг Мойтен, который хочет провести расследование. Политик заметил, что некоторые акции имеют существенную материальную поддержку. Об этом сообщили RT.

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В список подозрительных попали протесты Греты Тунберг с "Пятницей ради будущего", акции Greenpeace и гражданских спасательных судов в Средиземном море. Эксперты считает, что в долгосрочной перспективе они негативно влияют на экономику Европы, занятость населения, конкурентоспособность на мировом рынке. Протесты также сказываются на политике и препятствуют целях по обеспечению благосостоянием жителей государств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/