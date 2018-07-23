Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

Теперь в ее статусе - цитата президента России, сказанного после выступления Греты в ООН.

Экологическая шведская активистка Грета Тунберг изменила статус профиля в Twitter. Школьница решила сменить описание после того, как ее действия прокомментировал Путин. Президент России назвал Грету "Доброй, но плохо информированной девочкой". Именно эта фраза теперь и стоит в профиле шведки.

Ранее там красовалась фраза, сказанная Дональдом Трампом в адрес активистки. Она гласила: "очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее".

Напомним, что 24 сентября 16-летняя Грета выступила в ООН с докладом по вопросам климата. Она обвинила мировых лидеров в "краже детства". Она призвала обсуждать важные экологические проблемы, а не зацикливаться на экономике и инвестициях. После выступления Греты Владимир Путин заявил, что не разделяет восторгов общественности.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутат Госдумы пригласил Грету Тунберг выступить в парламенте России.

Фото: Twitter/@GretaThunberg

