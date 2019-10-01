Депутат Госдумы пригласил Грету Тунберг выступить в парламенте России

Депутат подчеркнул, что он восхищается энергией и силой воли девушки.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов попросил шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить в нижней палате парламента. Письмо он уже передал в посольство Швеции в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что он восхищается энергией и силой воли девушки. Также Власов отметил, что российская молодежь беспокоится за глобальную экологию, а политики не всегда находят компромисс в подобных вопросах.

Ранее Piter.TV писал, кто такая 16-летняя Грета Тунберг и за что ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

Видео: YouTube/ IDFA, Sky News, Connect4Climate, CBS This Morning