"Сикс-севен" не станет словом 2026 года

Лингвисты считают, что речь идет об интересном социокультурном феномене.

"Сикс-севен" не войдет в шорт-лист лингвистической акции "Слово года - 2026" по версии профильного портала Грамота.ру, потому что российские специалисты считают его не словом, а мемом и флешмобом с призывом делать определенные движения. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы портала.

Специалисты объяснили, что "сикс-севен" не представляет из себя слово в строгом смысле. А можно считать лишь ритуалом, который относится к области антропологии и социолингвистики, а не к лингвистике. Эксперты добавили, что у слова должно быть значение или означаемое. "Сикс-севен" не называет предмет, признак или действие, а его употребление ситуативно и связано с жестом.

Этот ритуал показывает причастность к кругу "посвященных", которые знают про "сикс-севен" и умеют "правильно" реагировать на это сочетание цифр. В этом отношении "сикс-севен" похож на футбольные кричалки или панковские прически: это тоже не слова, а способ показать, к какой культуре человек себя относит. сообщение портала от Грамота.ру

В пресс-службе портала отметили, что сочетание "сикс-севен" популярно на протяжении нескольких лет. У пользователей фиксируется огромный рост поисковых запросов на эту тему, а портал Dictionary.com и Шведский институт языка и фольклора в 2025 году объявили его словом года.

Ученые назовут главное научное слово 2026 года на конгрессе в Петербурге.

Фото: pxhere.com