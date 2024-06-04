Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке

Это слово состоит из 55 букв.

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев назвал самое длинное слово в русском языке. Об этом он рассказал "РИА Новости".

Статус длинного слова в русском языке получило прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые". Это слово состоит из 55 букв. Катышев отметил, что им пришлось воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы определить самое длинное слово.

Эксперт отметил, что такое прилагательное встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году. По его словам, русский язык очень легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова. Катышев добавил, что статус самого быстрого слова быстро переходит от одной единицы к другой.

Фото: pxhere.com