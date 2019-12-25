За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге возросла на 6,3%

В группе риска остаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.

На седьмой календарной неделе 2025 года, с 10 по 16 февраля, в Петербурге зафиксирован незначительный подъем уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом — показатель вырос на 6,3% относительно предшествующей недели. Однако, несмотря на увеличение количества больных, общий уровень распространения ОРВИ остается ниже порогового значения эпидемии. В группе риска остаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.

За указанный период в городе зарегистрировали 41 036 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. В ходе обследования у 55,1% пациентов были обнаружены вирусы гриппа, тогда как среди прочих респираторных инфекций чаще всего выявляли РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. Подтверждено лабораторно 1307 случаев гриппа, что увеличило общее количество случаев в текущем эпидемическом сезоне до 5216.

Что касается COVID-19, то на этой же неделе отмечено снижение числа заболевших на 12,6% по сравнению с предыдущим периодом, составив 679 случаев.

Ранее мы сообщили о том, что заболеваемость ОРВИ выросла и в Ленобласти.

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