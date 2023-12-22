Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю сократилась на 3,1%

Количество заболевших в Северной столице уменьшается третью неделю подряд.

За прошедшую неделю — с 29 января по 4 февраля — заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге сократилась на 3,1%. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Петербуржцы за указанный период времени стали чаще болеть вирусами не гриппозной этиологии: парагриппами, аденовирусами, PC-вирусами, метапневмовирусами, сезонными коронавирусами и бокавирусами.

"Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 1%" Роспотребнадор Санкт-Петербурга

В ведомстве напомнили жителям Петербурга о мерах профилактики. Так, горожанам посоветовали чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с заболевшими людьми. Кроме того, не стоит заниматься самолечением — лучше обратиться к больницу.

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор Петербурга назвал алкоголь и табак главными причинами рака.

Фото: Piter.TV