Путин: Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе"

По словам главы государства, в террористической среде нет надежной агентуры.

Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

По его словам, в террористической среде нет надежной агентуры. Глава государства отметил, что террористы делают все за деньги и не руководствуются никакими соображениями.

Также все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы безусловно доберемся. Владимир Путин, президент РФ

Также Путин заявил о проведении комплексной оценки действий всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за объект.

Ранее Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе".

Видео: kremlin.ru