Путин: Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе"

Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
По его словам, в террористической среде нет надежной агентуры. Глава государства отметил, что террористы делают все за деньги и не руководствуются никакими соображениями.
Также все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы безусловно доберемся.
Владимир Путин, президент РФ
Также Путин заявил о проведении комплексной оценки действий всех надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за объект.
Ранее Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе".
Видео: kremlin.ru
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