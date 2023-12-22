Правительство утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года

По словам Мишустина, данная концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса.

Правительство России утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данная концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса. Ее основными целями являются создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам, а также повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса. Мишустин отметил, что концепция будет реализовываться в два этапа.

Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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