Почтамтская улица стала площадкой для нового светового проекта Петербурга

Фонари на Почтамтской улице смогут менять освещение в зависимости от сценария.

В Петербурге на Почтамтской улице представили первые декоративные фонари с управляемыми плафонами. Презентация состоялась 21 октября при участии городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению и ПАО "Газпром". Новая технология позволяет менять световой сценарий и использовать освещение для архитектурного оформления улиц.

Модернизация наружного освещения продолжается и в районах города. В Колпино в пяти жилых кварталах установили почти 1 200 современных светильников. Благодаря этому освещенность увеличилась примерно в три раза. Новые источники света появились на улицах, во дворах, на детских и спортивных площадках, возле школ, детских садов и поликлиник. В двух кварталах Сестрорецка количество светильников также выросло почти втрое.

Работы проводят в рамках городской программы "Комфорт и уют в городе". На развитие светового оформления в 2026–2028 годах предусмотрено 5,5 млрд рублей. По словам председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Юрия Гладунова, финансирование позволит обновить освещение по 60 адресам.

До 2030 года Петербург планирует модернизировать 75 тыс. световых точек и установить архитектурную подсветку еще на 15 объектах.

Фото: пресс-служба Смольного