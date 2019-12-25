Семейный бюджет Ленинградской области приблизится к 19 млрд рублей

Ленобласть увеличивает поддержку семей и молодых родителей в 2027 году.

В Ленинградской области на поддержку семей в 2027 году предусмотрели 18,7 млрд рублей. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева на заседании совета Почетных граждан при губернаторе.

По данным ведомства, в области проживают около 30 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 100 тыс. детей. За последние пять лет количество таких семей увеличилось на 83 %.

Средства регионального бюджета направят на выполнение обязательств по достижению целевых показателей стратегии поддержки семей. В Ленобласти действуют отдельные меры помощи для студентов, молодых родителей и многодетных семей.

В числе предусмотренных мер — услуга "социальная няня" и предоставление товаров первой необходимости для детей в возрасте до двух лет. Эти программы входят в систему региональной поддержки семей.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv