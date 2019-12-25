Первый участок КАД-2 соединит Кузьмолово с трассой М-11

Дрозденко сообщил о планах начать строительство КАД-2 в начале 2027 года.

Строительство КАД-2 в Ленинградской области планируют начать в первом квартале 2027 года. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил на заседании совета почетных граждан.

Первым этапом проекта станет участок от Кузьмолово до платной трассы М-11. Кроме того, в рамках строительства второй кольцевой автодороги планируют возвести мост через Неву.

На заседании также обсудили реализацию стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года. По словам Дрозденко, регион достиг и превысил целевые значения по 77 из 187 показателей первого этапа стратегии. Это более 40 % от общего числа запланированных показателей.

Ранее мы сообщали, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным о федеральной поддержке проектов строительства дорог, коммунальных сетей и социальных объектов в рамках комплексного развития территорий.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"