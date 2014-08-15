Госдума приняла закон о преимущественном зачислении приемных детей в одну школу

Документ одобрен в нижней палате парламента.

Государственная Дума России приняла закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детский сад. Соответствующее решение парламентарии из нижней палаты одобрили на пленарном заседании законодательного органа от 9 ноября. Политики полагают, что тот ребенок, который находятся в семье, в том числе и под опекой, обладает правом преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой уже обучается ребенок, воспитывающийся в этой же семье.

Ранее спикер ГД РФ Вячеслав Володин говорил о том, что в настоящее время такое право есть только у кровных братьев и сестер. При помощи данного документа администрация образовательного учреждения обязана не отказывать в зачислении ребенка в школу или детский сад при соблюдении условия. Правки вносятся в Семейный кодекс, а также закон об образовании. Автором документа выступили представители ЗакСа Вологодской области и депутат ГД Валентина Артамонова.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ