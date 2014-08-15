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Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Сегодня, 12:14
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Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

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Документ прошел через нижнюю палату парламента.

Государственная Дума  России на пленарном заседании в нижней палате парламента от 10 ноября приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые захотели принять участие в специальной военной операции на Украине и вступившие в волонтерские формирования, работающие на реализацию задач ВС РФ.

Установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов госвласти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе СВО.

пояснительная записка

Документ также определяет статус инвалида боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования и ставшими инвалидами из-за полученных на СВО ранений, увечий, контузий. Напомним, что авторами проекта стали политики, представляющие все фракции ГД, а также сенаторы, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин.

Володин предложил "ЕР" взять шефство над памятниками Ленину.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: ветеран боевых действий, госдума, добровольцы, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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