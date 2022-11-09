Володин предложил "ЕР" взять шефство над памятниками Ленину

В Госдума определили ответственных за восстановление и ремонт монументов советскому вождю.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил "Единой России" взять шефство над памятниками Ленину в собственных округах. Соответствующее заявление депутат сделал в ходе правительственного часа на пленарном заседании в нижней палате парламента, к участию в котором была приглашена министр по культуре Ольга Любимова. Депутат призвал не нагружать профильное ведомство этими вопросами.

Не будем здесь делить наше историческое наследие. У нас история одна, мы ее не делим - ни до 1917 года, ни после 1917 года. Об этом говорит наш президент постоянно. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Политик подчеркнул, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов самостоятельно восстанавливает в Крыму памятник Владимиру Ленину. Вячеслав Володин заметил, что за такую деятельность его коллеге следует отдать хвалу, честь и уважение. Глава ГД пообещал министру культуры РФ Ольге Любимовой, что с началом весны 2023 года депутаты займутся восстановлением подобных советских монументов.

А бюджетные деньги - детям! На кружки. Правильно, коллеги, или нет? Тот, кто не хочет памятник Ленину реставрировать, - это уже ваше личное дело. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Володин заявил, что деятели культуры должны думать о стране и гражданах.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ