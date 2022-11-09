Депутат ГД призвал актеров и музыкантов не оскорблять тех, кто защищает безопасность страны.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что деятели культуры должны думать о стране и гражданах, работать в национальных интересах страны. По мнению депутата, он высказывает общую позицию всего отечественного парламента. Соответствующее заявление спикер ГД сделал в ходе пленарного заседания в нижней палате законодательного органа. Он выступил на правительственном часе, на который также приглашена министр по культуре Ольга Любимова.

Если ты работаешь в театре, если ты создаешь фильмы, думай о гражданах своей страны, думай о стране и работай в их интересах. А так, получается, за бюджетные деньги оскорбляют тех, кто сейчас погибает за безопасность. Вячеслав Володин, депутат ГД

Политик добавил, что на территории США, Европы, других государствах есть общепринятые стандарты, по которым никто из чиновников не станет финансировать подобные действия (разрушающие и оскорбляющие народ), а в РФ якобы это делается "за бюджетные деньги". Вячеслав Володин добавил, что Россия является демократичной страной, но призвал при этом перестать плясать на терпении граждан, которые "налогами все финансируют".

Госдума единогласно отклонила принятый в первом чтении законопроект о едином операторе цифровой рекламы.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

