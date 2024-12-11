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В 2024 году бюджет Петербурга исполнен на 105,1%
Сегодня, 15:59
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В 2024 году бюджет Петербурга исполнен на 105,1%

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В минувшем году в городскую казну собрано более 1,3 трлн рублей.

Петербургское правительство 28 января подвело итоги исполнения бюджета за 2024 год. Об этом сообщили в Смольном. 

В минувшем году в городскую казну собрано более 1,3 трлн рублей. Собственные доходы составили 97% от общего объема доходов, всего бюджет исполнен на 105,1%. 

Основная часть поступлений была обеспечена за счет налога на доходы физических лиц – 42,9% собственных доходов (свыше 560 млрд рублей). Платежи увеличились на 121 млрд рублей, отчисления организаций по налогу на прибыль – 28,5% (372 млрд рублей). 

Объем уплачиваемых в петербургский бюджет налогов на треть увеличили субъекты малого и среднего предпринимательства. От самозанятых Северная столица получила 5,7 млрд рублей.

Кроме того, высокий прирост за отчетный период показали неналоговые доходы: их стало больше на 38 млрд рублей (+40%) – 135 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: 2024 год, бюджет петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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