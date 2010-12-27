Петербургский ЗакС предложил ужесточить штрафы за несанкционированные свалки

Денежное наказание может обернуться семизначной цифрой.

Петербургское Законодательное Собрание 20 ноября одобрило федеральный законопроект об повышении штрафов виновникам несанкционированных свалок. С инициативой выступили эсер Надежда Тихонова и члены партии "Единая Россия" Галина Назарова, Мария Щербакова и Роман Коваль.

Было предложено поднять штрафы до 500 тысяч рублей, если найдется почва для заведения статьи о создании угрозы здоровью человека или окружающей среде, и до 5 миллионов рублей, если свалка повлекла за собой массовую гибель животных. На данный момент максимальный штраф составляет 300 тысяч рублей. Также дело коснется строительных, твердых коммунальных отходов, на которые закон пока не распространяется.

Спикер ЗакСа Макаров отметил, что свалок в городе много, и перед тем, как их ликвидировать, необходимо устанавливать организаторов мусорных куч. В ходе обсуждений некоторые депутаты вспомнили несколько свалок, расположенных недалеко от недавно поставленного памятника Даниилу Гранину. Рядом с мемориалом много лет лежат кучи золы и строительного мусора.

Недавно мы рассказывали о том, как заброшенную стройку и обсуждаемые кучи мусора на Дальневосточном проспекте внезапно затянули зеленой сеткой.

Фото: pixabay