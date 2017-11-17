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На Дальневосточном проспекте установили памятник Даниилу Гранину
Сегодня, 14:47
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arteliseev

На Дальневосточном проспекте установили памятник Даниилу Гранину

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Сейчас вокруг памятника советскому писателю ведутся работы по благоустройству, а официальное открытие запланировано на 15 ноября.

Памятник известному советскому писателю Даниилу Гранину был установлен в сквере рядом с домом №36 по Дальневосточному проспекту 9 ноября. Фотографии памятника опубликовали в группе "ВКонтакте" "Говорит Невский район | Веселый поселок".

Напомним, что окончательный вариант памятника был утвержден в сентябре этого года. Автор скульптуры Евгений Бурков приурочил его к столетнему юбилею писателя. По проекту высота фигуры Гранина составляет 2,5 метра, а гранитный постамент - 1,5 метра. 

Сейчас вокруг памятника производят благоустройство. Официальное открытие состоится уже 15 ноября во время Петербургского международного культурного форума. 

Ранее мы сообщали, что перевозчик продемонстрировал интерьер пассажирских поездов в Крым.

Фото: vk.com/govorit_nrayon

Теги: памятник гранину, петербургский международный культурный форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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