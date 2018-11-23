Заброшенную стройку на Дальневосточном проспекте внезапно затянули зеленой сеткой

Горожане предположили причины неожиданного "преображения" здания.

Заброшенная недостроенная высотка на пересечении улицы Зольной и Дальневосточного проспекта, много лет стоявшая без внимания, внезапно покрылась зеленой строительной сеткой. Долгострой и холмы золы неподалеку начали "укрывать" с прошлой пятницы.

Спешная активность может быть связана с соседствующим рядом с высоткой объектом: у дома №6 по Дальневосточному проспекту совсем недавно установили памятник российскому писателю Даниилу Гранину. Внимание к монументу особенно велико из-за грядущего приезда Президента Владимира Путина на открытие памятника. Путин сам изъявил желание присутствовать на этом событии. Открытие должно было состояться 15 ноября, но даты сместило участие президента в саммите БРИКС в Бразилии.

Горожане предполагают, что внезапная бурная деятельность проводится как раз в связи с президентским приездом. Также петербуржцы заметили, что в округе у памятника столь же спешно красят столбы, стригут кусты и моют улицы.

В скором времени в Северной столице может появиться памятник Михаилу Калашникову.

Видео: Piter.TV