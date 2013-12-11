В поселке Выборгский шестиклассники устроили пожар в заброшенном здании

В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали троих шестиклассников, подозреваемых в поджоге заброшенного здания. Об этом стало известно Piter.tv.

О пожаре в недостроенном доме в Выборгском поселке стало известно от очевидцев. Во время прибытия полицейских в 19:35 у дома уже выгорела мансарда. Выяснилось, что дом могли поджечь трое шестиклассников. Полицейским стало известно, что школьники из Выборгра зашли в заброшенное здание, где один из мальчиков поджёг кусок поролона. Не убедившись в том, что поролон потушен, школьники ушли из здания. Из-за этого в здании начался пожар.

Школьники переданы законным представителям. Правоохранительные органы разыскивают владельца заброшенного здания.

На выходных в поселке Озерки в вагоне-бытовке во время пожара погиб человек.

Фото: Piter.tv.