В поселке Озерки в вагоне-бытовке во время пожара погиб человек

Установлена личность погибшего, это 53-летний гражданин Узбекистана.

На выходных в поселке Озерки Приморского поселения во время пожара в строительном вагончике погиб человек. Об этом стало известно Piter.tv.

В результате выезда в СНТ "Заозерное" на дачном участке при неустановленных обстоятельствах в вагоне-бытовке произошло возгорание, в результате которого вагончик выгорел изнутри полностью. После тушения пожара внутри в сильно обгоревшем состоянии обнаружен труп мужчины, лежащий на диване.

Установлена личность погибшего, это 53-летний гражданин Узбекистана. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в квартирном пожаре на проспекте Народного Ополчения погибла женщина.

Фото: Piter.tv.