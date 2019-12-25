В поселке Озерки в вагоне-бытовке во время пожара погиб человек

На выходных в поселке Озерки Приморского поселения во время пожара в строительном вагончике погиб человек. Об этом стало известно Piter.tv.
В результате выезда в СНТ "Заозерное" на дачном участке при неустановленных обстоятельствах в вагоне-бытовке произошло возгорание, в результате которого вагончик выгорел изнутри полностью. После тушения пожара внутри в сильно обгоревшем состоянии обнаружен труп мужчины, лежащий на диване.
Установлена личность погибшего, это 53-летний гражданин Узбекистана. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в квартирном пожаре на проспекте Народного Ополчения погибла женщина.
Фото: Piter.tv.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все