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В Петербурге при пожаре на 5-й Советской погиб человек
Сегодня, 11:58
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В Петербурге при пожаре на 5-й Советской погиб человек

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В настоящий момент пожар ликвидирован.

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в пятиэтажном здании по адресу 5-я Советская улица, 16. Сообщение о возгорании поступило 19 января в 07:13.

В здании горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 07:26 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 09:45 пожар был локализован, а в 11:36 полностью ликвидирован.

Из опасной зоны были эвакуированы 15 человек. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали 8 единиц техники и 32 сотрудника МЧС.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожар в строительной бытовке вспыхнул на проспекте Энергетиков.

Фото: Piter.TV

Теги: погиб в пожаре, пожар в центральном районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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