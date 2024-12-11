В Петербурге при пожаре на 5-й Советской погиб человек

В настоящий момент пожар ликвидирован.

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в пятиэтажном здании по адресу 5-я Советская улица, 16. Сообщение о возгорании поступило 19 января в 07:13.

В здании горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 07:26 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 09:45 пожар был локализован, а в 11:36 полностью ликвидирован.

Из опасной зоны были эвакуированы 15 человек. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали 8 единиц техники и 32 сотрудника МЧС.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожар в строительной бытовке вспыхнул на проспекте Энергетиков.

Фото: Piter.TV